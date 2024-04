São Paulo é a segunda cidade que mais consome pizza no mundo Nossa equipe foi às ruas saber: qual é o sabor preferido do paulistano?

São Paulo é a cidade que mais consome pizza no Brasil. E no mundo só fica atrás de Nova York. Nossa equipe foi às ruas saber: qual é o sabor preferido do paulistano?