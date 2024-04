Sequestro de ônibus: nova imagem mostra atitude que salvou motorista e passageiros Na delegacia, o suspeito disse que cometeu o crime para conseguir conversar com o prefeito

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Novos detalhes sobre o motorista de ônibus que foi mantido refém e ameaçado por um homem, em São Paulo. Após uma longa e tensa negociação, o sequestrador acabou preso. De acordo com a vítima, o homem a todo momento pedia para causar um grande acidente. Na delegacia, o suspeito disse que cometeu o crime para conseguir conversar com o prefeito de Santo André. Uma nova imagem de câmera de segurança registrou a atitude que o motorista tomou que chamou a atenção e fez com que a polícia militar fosse acionada. Saiba mais na reportagem.