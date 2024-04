Serie Doc Investigação vai a fundo em crimes de grande repercussão Três primeiros episódios já estão disponíveis para assinantes no PlayPlus

Os crimes reais de maior repercussão no país são o tema da nova série documental da Record. O DOC Investigação, que já está disponível no PlayPlus. Ao todo, 12 episódios com informações inéditas e entrevistas exclusivas mostram que toda história, mesmo a mais conhecida, sempre esconde algum segredo.