Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Balanço Geral Manhã foi até os setores de achados e perdidos do terminal rodoviário do Tietê e da estação Sé do metrô e encontrou itens para lá de inusitados. Tem até uma televisão de 50 polegadas e uma prótese de perna.