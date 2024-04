Alto contraste

As chuvas provocaram a queda de uma árvore de grande porte na zona oeste de São Paulo, na região da Lapa. O local é movimentado e tem até um ponto de ônibus. A árvore foi retirada do meio da rua, mas ainda ocupa um bom espaço no local.