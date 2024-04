SP: buscas por helicóptero desaparecido entram no nono dia A suspeita é que a aeronave tenha caído em uma região de mata

As buscas pelos tripulantes do helicóptero desaparecido em São Paulo entraram hoje (9) no nono dia. Quatro pessoas estavam na aeronave. A suspeita é que o helicóptero tenha caído em uma região de mata.