SP: homem instala câmeras de segurança para evitar roubo de jacas Os crimes acontecem no meio de uma das avenidas mais movimentadas da capital paulista

O Balanço Geral Manhã mostrou um pé de jaca que fica no meio de uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo, que tinha até um guardião que ficava de olho para ninguém levar as frutas embora. Mas, as jacas foram furtadas mesmo assim e, para que isso não aconteça mais, câmeras de monitoramento tiveram de ser instaladas.