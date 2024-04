SP: moradores de condomínio são resgatados de bote após enchente invadir casas Sempre que chove, o rio que fica próximo ao local transborda e invade as residências

Moradores de um condomínio em São Paulo ficaram com as casas alagadas após uma forte chuva. E essa não foi a primeira vez. Sempre que chove, o rio, que fica próximo ao condomínio, transborda e invade as residências. O prejuízo é incontável: os moradores já perderam eletrodomésticos, roupas e, na última enchente, eles tiveram de ser resgatados de bote.