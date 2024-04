Suspeito de matar lutador de MMA em comunidade do Rio de Janeiro é preso O homem confessou a participação no crime e disse que a vítima foi até lá em busca de uma moto furtada

A polícia prendeu um suspeito de participar do crime que levou à morte de um lutador de MMA. O homem confessou participação no assassinato e disse que a vítima, Diego Braga Nunes foi à comunidade dominada por traficantes em busca de uma moto furtada, mas chegando lá, os traficantes viram que ele tinha contatos de vários milicianos no celular dele.