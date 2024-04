Suspeito de tentar matar policial no litoral paulista é preso em comunidade Homem apresentou documento falso e estava com celular roubado

Foi preso o suspeito de tentar matar uma policial no litoral paulista em agosto de 2023. No dia, ele e comparsas, abordaram dois agentes com tiros no meio da rua. Ele estava escondido em uma comunidade.