Técnicos investigam incêndio em prédio de 28 andares em Recife

Técnicos investigam um incêndio que atingiu edifício de 28 andares em construção em Recife. O fogo tomou uma proporção enorme e começou no alto desse prédio de vinte e oito andares que ainda está em construção. Pelo menos sente andares foram atingidos pelo incêndio. Como o fogo estava concentrado no alto do edifício, os bombeiros tiveram dificuldades para controlar as chamas. Durante o combate ao fogo, começou a chover, o que ajudou no trabalho das equipes. Ainda assim, como o prédio ainda está em construção, ele não tem um sistema de combate a incêndios. A construtora se manifestou, disse que não há registro de vítimas e que está em contato com as autoridades para encontrar as causas do incêndio.