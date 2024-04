Terceiro suspeito de participar de assassinato de policial e da filha dele é preso no litoral de SP Erivaldo Aparecido de Lima tem mais de 50 passagens pela polícia e nega participação no crime

O terceiro suspeito de participar do assassinato do policial Anderson Valentim e da filha dele, Letícia Valentim, foi preso dentro de uma van no litoral paulista. Erivaldo Aparecido de Lima tem mais de 50 passagens pela polícia e nega participação no crime, mas as digitais dele foram encontradas no veículo usado pelos bandidos.