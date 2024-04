Alto contraste

Testemunhas que ajudaram a socorrer os sete ocupantes de helicóptero que caiu na Grande São Paulo dizem que a perícia do piloto evitou uma tragédia. Ele está internado em estado grave. As outras seis pessoas foram encaminhadas para prontos-socorros da região do acidente.