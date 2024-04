Três suspeitos são baleados em tentativas de assalto envolvendo policiais

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Dois casos de assaltos envolvendo policiais militares terminaram com três suspeitos baleados em São Paulo. Um deles morreu. Em Poá, região metropolitana, bandidos tentaram roubar uma moto, mas um policial aposentado reagiu e evitou o roubo. Já em Santo André, a vítima da tentativa de assalto era um agente de folga, que também conseguiu reagir. Ele entrou em luta corporal com o bandido e conseguiu atirar contra ele. O criminoso não resistiu e morreu ainda no local.