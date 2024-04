Tumulto interrompe show dos Racionais MC’s no centro de São Paulo Uma multidão furou a catraca para acessar o local do evento e outros clientes acham que foram distribuídos mais ingressos do que comportava o lugar

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma noite que era para ser de festa terminou em tumulto e muita confusão. Um evento marcado no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, para comemorar o aniversário de uma tradicional escola de samba foi cancelado. Uma multidão furou a catraca para acessar o local do evento e outros clientes acham que foram distribuídos mais ingressos do que comportava o lugar. Por segurança, a polícia pediu para que uma o grupo Racionais apresentação no meio.