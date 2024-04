Veja como é feito o cuidado de animais em zoológicos durante as chuvas Descubra se exitem tratamentos específicos nesta época do ano

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No período de fortes chuvas, uma das perguntas que se faz é: quais cuidados os animais do zoológico recebem? Existem tratamentos específicos para eles nessa época do ano? Confira na reportagem.