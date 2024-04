Veja dicas para lidar com o dia mais quente do ano, que acontece nesta quinta (14) Alguns usam panos molhados e outros fazem coleção de ventilador em casa

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A onda de calor está afetando os moradores de São Paulo. Por isso, a equipe do Balanço Geral Manhã foi conferir algumas dicas de como lidar com as altas temperaturas, como usar panos molhados, ligar vários ventiladores em casa e se manter hidratado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia previu, hoje (14) vai ser o dia mais quente do ano.