Vizinhos pedem ajuda para idosa que vive solitária após morte do marido A esperança deles é que ela reencontre irmãos que vivem em Alagoas e com quem a mulher perdeu o contato

Benedita Maria Alves, de 92 anos, vive sozinha e solitária em São Paulo após a morte do marido. Com a idade avançada, ela precisa de ajuda para fazer as coisas mais básicas do cotidiano. Vizinhos até tentam ajuda-la, mas também sofrem com necessidades. A esperança deles é que ela reencontre irmãos que vivem em Alagoas e com quem a mulher perdeu o contato.