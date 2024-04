Vizinhos reclamam de barulho de bares no centro de São Paulo Comerciantes ouvidos pela reportagem dizem ter todas as licenças necessárias para funcionar

Moradores de um bairro no centro de São Paulo reclamam do barulho dos bares que viram a madrugada abertos. Segundo eles, o som está sempre acima do permitido e as pessoas aglomeradas na calçada provocam mais ruído. Nossa equipe foi até lá e conversou com quem mora e quem vive dos comércios no local