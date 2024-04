Alto contraste

O anúncio do retorno do técnico Kleiton Lima ao time feminino de futebol do Santos causou revolta entre jogadoras e ex-jogadoras do time. O profissional foi dispensado em 2023 por acusação de assédio moral e sexual. Uma das que manifestou a sua indignação foi a multicampeã Formiga.