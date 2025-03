Vila histórica do Tatuapé pode desaparecer com revisão de tombamento em São Paulo Imóveis históricos podem perder proteção em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 14h16 (Atualizado em 27/03/2025 - 14h16 ) twitter

Vila histórica do Tatuapé pode desaparecer com revisão de tombamento em São Paulo

A Vila Operária João Migliari, situada no bairro do Tatuapé em São Paulo, pode perder seu status de patrimônio histórico devido a um possível destombamento. Das 60 casas originais construídas na década de 1950, restam apenas 40 imóveis que foram tombados em 2023; as demais foram demolidas para dar lugar a um condomínio.

A Secretaria Municipal de Cultura está analisando o pedido de destombamento através do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico. Enquanto isso, o local enfrenta problemas como vandalismo e deterioração.

Maria, uma antiga frequentadora que ensaiava teatro em um dos imóveis, lamenta a situação atual. “Meus colegas do teatro se encantavam não só pelo valor estético, mas também pela história que contava”, recorda ela.

O futuro desse patrimônio permanece incerto enquanto a discussão continua sobre sua preservação ou transformação.

Assista em vídeo - Vila histórica do Tatuapé pode desaparecer com revisão de tombamento em São Paulo

