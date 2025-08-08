Violência entre facções em Olinda deixa quatro mortos
Polícia intensifica ações na comunidade V8 após confrontos armados
Na comunidade V8, em Olinda, um confronto entre facções criminosas resultou na morte de quatro pessoas. As disputas pelo controle do tráfico de drogas levaram à intensificação das operações policiais na área.
Durante a madrugada, os criminosos invadiram a comunidade usando armas de grosso calibre. Uma pessoa ligada ao tráfico foi morta dentro de casa, e na fuga, os criminosos atiraram indiscriminadamente, causando mais três mortes.
A polícia prendeu um suspeito que revelou informações sobre o descarte de metralhadoras em uma área de mangue. A comunidade vive sob medo constante devido à lei do silêncio. As autoridades continuam as operações para tentar recuperar o controle da área e evitar novos confrontos.
