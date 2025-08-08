Violência entre facções em Olinda deixa quatro mortos Polícia intensifica ações na comunidade V8 após confrontos armados Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 13h50 (Atualizado em 08/08/2025 - 13h50 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Confronto entre facções em Olinda resulta na morte de quatro pessoas na comunidade V8.

Disputas pelo controle do tráfico de drogas envolvem as facções Ilha do Maruim, Ponte Preta e V8.

Criminosos usaram armas de grosso calibre e atiraram indiscriminadamente à noite.

Polícia intensifica operações na área e prendeu um suspeito que revelou descarte de armas.

Na comunidade V8, em Olinda, um confronto entre facções criminosas resultou na morte de quatro pessoas. As disputas pelo controle do tráfico de drogas levaram à intensificação das operações policiais na área.

Durante a madrugada, os criminosos invadiram a comunidade usando armas de grosso calibre. Uma pessoa ligada ao tráfico foi morta dentro de casa, e na fuga, os criminosos atiraram indiscriminadamente, causando mais três mortes.

A polícia prendeu um suspeito que revelou informações sobre o descarte de metralhadoras em uma área de mangue. A comunidade vive sob medo constante devido à lei do silêncio. As autoridades continuam as operações para tentar recuperar o controle da área e evitar novos confrontos.

