Vizinhos confrontam motorista após atropelamento com morte em Itaquaquecetuba

Vizinhos vão para cima de motorista que atropelou e matou idoso na Grande São Paulo

Leonildo José dos Santos, de 75 anos, foi atropelado por um carro desgovernado enquanto varria a calçada em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. O veículo invadiu a contramão em alta velocidade, arremessando-o ao meio da rua. O motorista foi preso após a polícia encontrar bebidas alcoólicas no carro.

Sebastiana, esposa de Leonildo há 45 anos, está devastada pela perda repentina do marido e clama por justiça. “Meu marido nunca mais vai sair debaixo da terra. Ele tem que ficar lá [na cadeia], para saber o que ele fez”, desabafou.

Testemunhas relataram que o condutor estava visivelmente embriagado no momento do acidente. Familiares tentaram remover latas de bebidas antes da chegada das autoridades. A polícia investiga o caso, com um laudo do IML em andamento para confirmar a embriaguez.

Leonildo era uma figura querida no bairro onde morava há mais de três décadas. Frequentemente varria as calçadas para se manter ativo e cultivar amizades com os vizinhos. Após o incidente, moradores se reuniram no local em comoção e revolta pela perda trágica.

