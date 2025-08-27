Yan Costa enfrenta batalha judicial por paternidade não reconhecida
Cantor é acusado por ex-namorada de não assumir filha; caso está na justiça
O cantor Yan Costa, conhecido por suas colaborações com artistas como Sorriso Maroto e Tiaguinho, está no centro de uma disputa judicial. Ana Paula, sua ex-namorada, afirma que Yan é o pai de sua filha de 10 anos, porém ele nunca reconheceu oficialmente a paternidade nem pagou pensão. O caso foi levado à justiça por Ana Paula, que solicita um teste de DNA.
Yan Costa ganhou destaque na música após sair do anonimato e tem visto sua carreira crescer com turnês internacionais. Entretanto, sua vida pessoal está marcada pela controvérsia da paternidade não reconhecida. Ana Paula relata que a ausência do pai tem afetado emocionalmente a filha, causando crises de ansiedade.
Perguntas e Respostas
Qual é a origem da disputa judicial envolvendo Yan Costa?
O cantor Yan Costa está enfrentando uma disputa judicial após sua ex-namorada, Ana Paula, afirmar que ele é o pai de sua filha de 10 anos. Ana Paula requer um teste de DNA, pois Yan nunca reconheceu a paternidade nem pagou pensão.
Como a ausência do pai tem afetado a filha de Yan Costa?
Ana Paula relatou que a ausência de Yan tem afetado emocionalmente a filha, resultando em crises de ansiedade.
O que diz o empresário de Yan Costa sobre a situação legal?
O empresário de Yan declarou que ele nunca foi notificado oficialmente sobre qualquer processo judicial relacionado à paternidade.
Qual é a situação atual da menina em relação ao pai registrado?
A menina foi registrada por outro homem de forma sócio-afetiva, e Ana Paula espera que a justiça resolva a situação para que Yan possa se aproximar da filha.
