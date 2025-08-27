Logo R7.com
Yan Costa enfrenta batalha judicial por paternidade não reconhecida

Cantor é acusado por ex-namorada de não assumir filha; caso está na justiça

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Ian Costa enfrenta uma disputa judicial sobre a paternidade de uma filha de 10 anos.
  • Sua ex-namorada, Ana Paula, acusa-o de não reconhecer a paternidade e não pagar pensão.
  • Ela solicita um teste de DNA através da justiça, apontando que a ausência do pai impacta a filha emocionalmente.
  • O empresário de Ian afirma que ele nunca foi notificado sobre o processo e a menina foi registrada por outro homem.

 

Ex-namorada de Yan Costa acusa cantor de não assumir paternidade
Ex-namorada de Yan Costa acusa cantor de não assumir paternidade

O cantor Yan Costa, conhecido por suas colaborações com artistas como Sorriso Maroto e Tiaguinho, está no centro de uma disputa judicial. Ana Paula, sua ex-namorada, afirma que Yan é o pai de sua filha de 10 anos, porém ele nunca reconheceu oficialmente a paternidade nem pagou pensão. O caso foi levado à justiça por Ana Paula, que solicita um teste de DNA.

Yan Costa ganhou destaque na música após sair do anonimato e tem visto sua carreira crescer com turnês internacionais. Entretanto, sua vida pessoal está marcada pela controvérsia da paternidade não reconhecida. Ana Paula relata que a ausência do pai tem afetado emocionalmente a filha, causando crises de ansiedade.

Perguntas e Respostas

Qual é a origem da disputa judicial envolvendo Yan Costa?

O cantor Yan Costa está enfrentando uma disputa judicial após sua ex-namorada, Ana Paula, afirmar que ele é o pai de sua filha de 10 anos. Ana Paula requer um teste de DNA, pois Yan nunca reconheceu a paternidade nem pagou pensão.


Como a ausência do pai tem afetado a filha de Yan Costa?

Ana Paula relatou que a ausência de Yan tem afetado emocionalmente a filha, resultando em crises de ansiedade.


O que diz o empresário de Yan Costa sobre a situação legal?

O empresário de Yan declarou que ele nunca foi notificado oficialmente sobre qualquer processo judicial relacionado à paternidade.


Qual é a situação atual da menina em relação ao pai registrado?

A menina foi registrada por outro homem de forma sócio-afetiva, e Ana Paula espera que a justiça resolva a situação para que Yan possa se aproximar da filha.

