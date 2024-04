O Rio Que a Gente Gosta: Casal visita espaço com pista de kart e boliche em shopping na Barra

Alto contraste

No quadro o Rio que a Gente Gosta, o casal Álvaro e Aline visitou o Meta Kart Indoor, espaço com pista automobilística e boliche, em shopping da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O lugar conta com a mais moderna pista de kart do Rio. Os dois também aproveitaram o salão de boliche do local. No final do passeio, o casal participou de um almoço em um restaurante tradicional da região.