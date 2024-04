O Rio que a Gente Gosta: Casal visita exposição interativa em shopping na zona sul do Rio Aline Peixoto e Álvaro Neto aproveitaram o passeio para desvendar os mistérios do universo

No quadro o Rio que a Gente Gosta, o casal Álvaro e Aline visitou a exposição interativa "Galaxion", que fica no Shopping Fashion Mall, na zona sul do Rio. Eles aproveitaram o passeio para desvendar os mistérios do universo. Para finalizar, o casal degustou pratos em um restaurante que é referência em comida japonesa.