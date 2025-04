Acidente grave envolvendo carros e caminhões deixa feridos e interdita parcialmente a Dutra

Um acidente envolvendo aos menos dois caminhões e dois carros de passeio deixou ao menos quatro feridos e interditou parcialmente a rodovia Presidente Dutra, nesta quinta-feira (24).

O motorista de um dos caminhões ficou preso às ferragens e foi levado ao hospital em estado grave para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro .

Outras três pessoas tiveram ferimentos leves devido ao engavetamento de veículos na rodovia. Entre elas estão motorista e passageiros de um automóvel de passeio, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Ainda de acordo com os agentes, a pista expressa do sentido Rio está fechada na altura do Km 170. Por volta de 12h15, o trânsito estava sendo desviado para a pista lateral.

