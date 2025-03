Acusado de matar o primo em Alagoas é preso na Baixada Fluminense

Um homem condenado por matar o primo em Alagoas foi preso no bairro do Wona, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense . João Paulo de Amorim Cirilo estava escondido em uma casa da localidade.

Segundo as investigações, João Paulo buscou abrigo com parentes. O assassinato teria ocorrido por causa de uma disputa pelo tráfico de drogas no Nordeste.