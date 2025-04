Adolescente de 14 anos desaparece após acompanhar amiga até esquina de sua casa em Nova Iguaçu

Kauany da Silva, 14 anos, moradora do bairro Figueira, em Nova Iguaçu, está desaparecida desde a madrugada do último sábado (19). Ela foi vista pela última vez saindo com uma amiga até a esquina de sua rua, mas não retornou. Kauany carregava uma mochila, alegando conter pertences da amiga. O desaparecimento foi registrado na delegacia local.

A mãe de Kauany está hospitalizada com sua irmã mais nova, enquanto a avó, Janaína, expressou preocupações sobre a saúde mental da jovem, que estava em tratamento para depressão. Janaína revelou que a adolescente tinha acesso a medicamentos controlados, mas não sabia a origem deles.

Amigos e familiares estão mobilizados para encontrar Kauany e esperam que qualquer pessoa com informações entre em contato com a polícia ou com a família.

aqui!