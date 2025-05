Adolescente morto a caminho do trabalho foi atingido por cinco tiros pelas costas

O adolescente morto a caminho do trabalho no Rio de Janeiro foi atingido por ao menos cinco tiros pelas costas. Gabriel dos Santos Vieira , de 17 anos, foi baleado quando passava na garupa de uma moto de aplicativo pelo Engenho da Rainha, na zona norte, durante uma perseguição policial a criminosos.

Segundo a família, os policiais militares da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) do Alemão envolvidos no tiroteio deram diferentes versões para a dinâmica do caso. A tia de Gabriel disse que os militares afirmaram que os tiros foram disparos pelos bandidos. Já testemunhas contaram que os agentes atiraram sem cessar.

A investigação é conduzida pela Polícia Civil, que encontrou mais de 20 cápsulas espalhadas pelo chão. A Coordenadoria de Polícia Pacificadora também abriu um procedimento.