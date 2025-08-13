Agentes do Bope vasculham mangue em busca de criminosos escondidos em mata na zona oeste do Rio
O traficante conhecido como Matuê, apontado como chefe do tráfico das comunidades Gardênia Azul e Cidade de Deus, estaria ferido nesta localidade
O helicóptero da RECORD flagrou o momento em que agentes do Bope (Batalhão de Operações Especiais) vasculhavam o mangue em busca de criminosos escondidos em uma área de mata na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (13).
De acordo com informações da polícia, o traficante conhecido como Matuê, apontado como chefe do tráfico das comunidades Gardênia Azul e Cidade de Deus, estaria ferido nesta localidade.
Desde o início da manhã, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil realizaram uma ação contra a expansão do CV (Comando Vermelho). Durante a operação, quatro criminosos foram presos e outros dois morreram em confronto. Além disso, três menores foram apreendidos.
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas