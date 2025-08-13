Agentes do Bope vasculham mangue em busca de criminosos escondidos em mata na zona oeste do Rio

O helicóptero da RECORD flagrou o momento em que agentes do Bope (Batalhão de Operações Especiais) vasculhavam o mangue em busca de criminosos escondidos em uma área de mata na zona oeste do Rio de Janeiro , nesta quarta-feira (13).

De acordo com informações da polícia, o traficante conhecido como Matuê, apontado como chefe do tráfico das comunidades Gardênia Azul e Cidade de Deus, estaria ferido nesta localidade.

Desde o início da manhã, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil realizaram uma ação contra a expansão do CV (Comando Vermelho) . Durante a operação, quatro criminosos foram presos e outros dois morreram em confronto. Além disso, três menores foram apreendidos.

aqui!