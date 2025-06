Ambulante é preso em Copacabana por cobrar mais de R$ 3 mil de turistas por duas caipirinhas

Um vendedor ambulante foi preso após aplicar um golpe de mais de 600 dólares em um casal jamaicano na orla de Copacabana, zona sul do Rio . Segundo a Polícia Civil, ele e um comparsa vendiam caipirinhas e alegaram que as transações do cartão de crédito não funcionavam. Convertido, o valor fica em cerca de R$ 3500.

O homem foi identificado depois que a esposa da vítima fingiu tirar selfies para filmá-lo. De acordo com o delegado Vitor Becker, os dois golpistas possuem anotações criminais.

