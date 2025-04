Amigos e familiares pedem justiça para idoso morto após briga por bola de futebol

Familiares e amigos do idoso morto após uma briga por causa de uma bola de futebol fizeram um protesto para pedir justiça. José Carlos Alves da Cunha, de 69 anos, não resistiu após ser agredido pelo cunhado da esposa em Campo Grande, na zona oeste do Rio. A confusão começou depois que o suspeito se irritou com o barulho da brincadeira das netas de Carlinhos no quintal. O agressor já tem outras passagens pela polícia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!