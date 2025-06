Antes da chegada do inverno, Rio bate novo recorde de frio nessa sexta (13)

Antes da chegada do inverno, o Rio de Janeiro bateu um novo recorde de frio nessa sexta-feira (13). Na madrugada, os termômetros atingiram 11,5 °C no Alto da Boa Vista, na zona oeste da cidade. A máxima esperada para o dia é de 23 °C.



