Após operação, blindado da PM reforça segurança perto do Complexo de Israel

Um blindado da PM reforçou a segurança nas proximidades do Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (12). No dia anterior, uma operação demoliu imóveis do chefe do tráfico, Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão . Tiroteios assustaram a população. A população enfrentou momentos tensos durante tiroteios na região.