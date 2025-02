Argentinos baleados em assalto passam por cirurgia e continuam internados em hospitais no Rio

Os dois turistas argentinos baleados em um assalto na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro , passaram por cirurgia e continuam internados em hospitais da cidade. O estado de saúde deles é considerado estável.

O crime aconteceu na quarta-feira (26). Uma dupla de moto teria tentado roubar um cordão de ouro. Os criminosos pararam o veículo na rua e tiveram tempo de abordar as vítimas na areia.

Os turistas estavam acompanhados de familiares e foram socorridos. Eles viajaram para a cidade para acompanhar o jogo de futebol entre Botafogo e Racing, no Nilton Santos, na noite desta quinta (27).

O clube argentino se manifestou por meio de nota e demonstrou preocupação com o caso e acionou o consulado. Já o Alvinegro lamentou o ocorrido e se colocou à disposição do Racing para ajudar no que for necessário.

A Deat (Delegacia de Atendimento ao Turista) investiga o caso, mas os envolvidos ainda não foram identificados.