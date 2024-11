Asfalto cede em avenida movimentada na Taquara, zona oeste do Rio

Parte do asfalto da avenida Antonieta Campos da Paz, na Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro , cedeu no último sábado (16). A cratera gerou a interdição da via e desviou o tráfego dos moradores.

Os funcionários da Prefeitura estão realizando os reparos necessários. O acesso à rua está liberado somente para pedestres.

De acordo com a Defesa Civil, o desabamento ocorreu devido à ruptura do material de contenção na margem do rio. Não há previsão para o término das obras.