Assaltantes são presos pela PM após balearem entregador e roubarem moto em Botafogo

Um motociclista de aplicativo foi abordado por dois criminosos enquanto fazia uma entrega, na rua Pinheiro Guimarães, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro . O homem reagiu e foi baleado na perna. Os assaltantes fugiram com sua moto.

A Polícia Militar iniciou uma perseguição e localizou os suspeitos no cemitério São João Batista. Durante a abordagem, houve troca de tiros. Os criminosos foram presos e a moto roubada foi recuperada junto com uma pistola usada no crime. O entregador está internado no Hospital Municipal Miguel Couto sem risco de morte.

aqui!