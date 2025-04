Assaltos, confrontos e balas perdidas: aumento da violência na zona oeste reflete cenário no Rio

Assaltos, confrontos entre rivais e mortes por balas perdidas são histórias que se repetem diariamente. A crescente violência na zona oeste do Rio é um retrato do que acontece em todo o território fluminense. Comunidades, como a do Cesar Maia, em Vargem Grande, foram tomadas pelo Comando Vermelho. Segundo dados do Mapa Grupo Armados, a facção foi a única a expandir o domínio em 2023. Para o delegado Ronaldo Oliveira, as restrições policiais resultaram em fortalecimento do grupo criminoso.



