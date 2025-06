Ataque à imprensa: bandidos atiram contra helicóptero da RECORD Rio

Bandidos atiraram cerca de 200 vezes contra o helicóptero da RECORD Rio durante um sobrevoo à região de Cordovil, Parada de Lucas e Cidade Alta, na zona norte do Rio de Janeiro , na quarta-feira (4). Um dos disparos atingiu a fuselagem da aeronave. Ninguém ficou ferido.

Em nota, a RECORD Rio ressalta que "repudia veementemente qualquer ato de violência contra profissionais de imprensa e reforça seu compromisso com a segurança de sua equipe. Além disso, manifesta seu total repúdio à violência praticada contra jornalistas e profissionais de comunicação, que desempenham um papel fundamental na sociedade. A emissora continuará colaborando com as autoridades para apurar o ocorrido e garantir a segurança de todos os profissionais envolvidos".



