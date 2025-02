Atleta de 8 anos é baleado a caminho do treino no Vasco

Um menino de 8 anos que joga nas categorias de base do Vasco foi baleado perto do Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio. Davi Lucas da Silva Santos estava a caminho do treino e acompanhado do pai. Os dois foram atingidos nas pernas.

Davi está internado no hospital, mas fora de risco. Já Maicon da Conceição Santos sofreu uma fratura na perna e precisou passar por cirurgia.

Segundo a Polícia Militar, um confronto ocorreu na região depois que uma equipe em patrulhamento foi surpreendida por tiros vindos de um veículo.

