Bandido é preso pela PM após assaltar adolescente em Niterói

Policiais militares prenderam um homem em Niterói, no Rio de Janeiro , após ele roubar uma adolescente. A jovem foi abordada pelo assaltante armado enquanto voltava da escola, no bairro Itaipu. O criminoso roubou seu celular e fugiu em um carro prata.

Moradores acionaram as equipes de segurança que identificaram o veículo. Após monitoramento, Vinícius Rodrigues do Amaral foi detido no centro da cidade e encaminhado à divisão de homicídios de Niterói, com uma pistola falsa e dois celulares apreendidos. Ele já possuía um histórico criminal e agora pode enfrentar até 10 anos de prisão por assalto à mão armada.

