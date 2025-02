Bandidos ordenam fechamento de avenida na Ilha do Governador para despistar PM

Áudios obtidos pelo jornalismo da RECORD revelam que traficantes ordenaram o fechamento de vias da Ilha do Governador, na zona norte do Rio , para despistar policiais que faziam uma operação no morro do Barbante, nesta quinta-feira (6).

Um grupo de manifestantes tentou fechar a estrada das Canárias, que liga o centro do bairro ao Aeroporto Internacional do Galeão. Homens sequestraram um caminhão para ser usado como barricada. A polícia conseguiu reverter a ação e liberar o trânsito.

A operação no Barbante mirou ladrões de carros e cargas na região. Ao todo, três suspeitos morreram, entre eles Vinicio da Silva Bento, o “Maquinista da Maré”, de 32 anos. Ele era apontado como um dos maiores ladrões de carros e cargas do Rio.

Um estudante, de 15 anos, morreu durante a ação. A família afirma que o jovem foi executado por PMs dentro de casa. A corporação nega.