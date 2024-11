Bandidos roubam casais e agridem vítima com coronhada no Méier, na zona norte do Rio

Assaltos em série preocupam os moradores do Méier, na zona norte do Rio de Janeiro . Câmeras de monitoramento flagraram diversas ações de criminosos no bairro. Em um caso recente, três criminosos armados assaltaram dois casais. Os bandidos levaram o veículo e um cordão. Além disso, eles agrediram uma das vítimas com uma coronhada. De acordo com os vizinhos, os assaltos acontecem a qualquer hora na região.