Bandidos usam caminhão para furtar cabos no Cachambi, na zona norte do Rio

Bandidos usaram um caminhão para furtar cabos no bairro Cachambi, na zona norte do Rio de Janeiro. Os criminosos se passaram por funcionários de concessionárias e utilizaram o veículo para puxar os fios. Em seguida, fugiram. O crime aconteceu minutos depois de uma ronda policial ter passado pela rua.



