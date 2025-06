Bauernfest: 2ª maior festa alemã do Brasil atrai milhares de turistas em Petrópolis (RJ)

A Bauernfest, segunda maior festa alemã do Brasil, atrai milhares de turistas em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro . Com danças, apresentações e comidas típicas, o evento esperar receber 500 mil visitantes. As atrações ocorrem no Palácio de Cristal e em vários pontos da Cidade Imperial até dia 13 de julho.



