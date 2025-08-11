Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Balanço Geral RJ

Bebê de oito meses morre sufocada e mãe que a deixou sozinha em casa para ir a baile é presa no Rio

Vanusa Moura, de 23 anos, foi detida em flagrante pelos crimes de maus tratos seguido de morte; polícia encontrou condições insalubres na residência

Balanço Geral RJ|Do R7

Uma mulher identificada como Vanusa Moura, de 23 anos, deixou suas duas filhas pequenas sozinhas em casa para ir a um baile na zona oeste do Rio de Janeiro. A bebê de 8 meses foi encontrada sem vida devido a asfixia. A polícia informou que Vanusa já havia abandonado as crianças anteriormente e constatou condições insalubres na residência. Ela foi presa em flagrante pelos crimes de maus tratos seguido de morte.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • policia-civil
  • Crianças
  • Maus-tratos
  • Morte
  • Rio de Janeiro (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.