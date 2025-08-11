Bebê de oito meses morre sufocada e mãe que a deixou sozinha em casa para ir a baile é presa no Rio

Uma mulher identificada como Vanusa Moura, de 23 anos, deixou suas duas filhas pequenas sozinhas em casa para ir a um baile na zona oeste do Rio de Janeiro . A bebê de 8 meses foi encontrada sem vida devido a asfixia. A polícia informou que Vanusa já havia abandonado as crianças anteriormente e constatou condições insalubres na residência. Ela foi presa em flagrante pelos crimes de maus tratos seguido de morte.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!