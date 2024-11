Bicheiro Rogério Andrade é transferido para presídio federal nesta terça-feira (12)

O bicheiro Rogério Andrade foi transferido nesta terça-feira (12), para o presídio federal do Mato Grosso do Sul, onde aguardará por julgamento. De acordo com as investigações, o contraventor é o mandante do assassinato de Fernando Iggnácio, em novembro de 2020.

Rogério também é apontado como chefe de uma organização criminosa responsável por homicídios, contravenção, lavagem de dinheiro e corrupção de agentes públicos.