Bombeiros buscam cachorro da família em casa que desabou em Japeri, na Baixada Fluminense

O Corpo de Bombeiros interditou o terreno da casa que desabou durante a manhã madrugada desta quarta-feira (9) em Engenheiro Pedreira, em Japeri, na Baixada Fluminense . Agentes da Defesa Civil vão avaliar se as residências vizinhas correm riscos. Um casal dormia no imóvel e ficou preso entre os escombros. Elaine Barros Ribeiro e Marcelo Timóteo Gouveia foram socorridos para o hospital do município. Bombeiros também fizeram uma varredura no local em busca do cachorro da família, no entanto, ele não foi encontrado.

