Bombeiros procuram corpo de idoso que estava no carro que caiu na Baía de Guanabara
Família acredita que Matheus Pereira, de 62 anos, tenha passado mal ao volante; ele sofre de pressão alta
Equipes do Corpo de Bombeiros continuam buscando pelo corpo de Matheus Pereira dos Santos, de 62 anos, que estava no carro que caiu na Baía de Guanabara, próximo ao museu do Amanhã, no centro do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (21). O veículo foi encontrado a 8 metros de profundidade.
Os familiares do idoso acreditam que ele tenha passado mal ao volante, pois Matheus sofre de hipertensão.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas